Polemiche per il libro di Spiri, Lonardo: "Infangata memoria di Andreotti" (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto"Trovo semplicemente di cattivo gusto, che un autorevole docente universitario, per pubblicizzare un suo scritto sulla prima Repubblica, tiri fuori i report statunitensi del 1992 che gettano fango su un uomo che è stato processato e giudicato innocente dalla giustizia". Così in una nota la senatrice Sandra Lonardo (Misto – Noi Centro), riguardo il libro del professor Andrea Spiri, ordinario di Storia dei partiti politici presso la Luiss, autore di "The end, 1992-1994. La fine della prima Repubblica negli archivi segreti americani", che avrebbe recuperato, tra le carte segrete del Dipartimento di Stato americano, alcune considerazioni sul presunto rapporto tra Giulio Andreotti e personaggi in odore di mafia. "Andreotti tra l'altro non c'è più – spiega la ...

