Loredana Bertè costretta a fermarsi e rimandare una data del tour: problemi di salute (Di martedì 24 maggio 2022) Con un messaggio sui social, Loredana Bertè rivela di essersi fatta male una ventina di giorni fa e di aver deciso di continuare a fare musica ma che adesso, deve fermarsi perchè è arrivato il momento di prendersi cura di se stessa. Racconta sui social: “Il 3 maggio dopo il concerto di Bologna mi sono rotta una costola, non volevo farvi preoccupare o creare ulteriore spostamenti nelle date del tour, quindi ho fatto tutti i successivi concerti in programma fino adesso, soffrendo in silenzio ma felice di essere con voi.” Queste le parole di Loredana Bertè che però, è costretta, a causa di questo problema, a riprogrammare una data del tour. Sempre via social ha spiegato: “In ospedale mi avevano dato minimo 20 giorni di riposo assoluto, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 24 maggio 2022) Con un messaggio sui social,rivela di essersi fatta male una ventina di giorni fa e di aver deciso di continuare a fare musica ma che adesso, deveperchè è arrivato il momento di prendersi cura di se stessa. Racconta sui social: “Il 3 maggio dopo il concerto di Bologna mi sono rotta una costola, non volevo farvi preoccupare o creare ulteriore spostamenti nelle date del, quindi ho fatto tutti i successivi concerti in programma fino adesso, soffrendo in silenzio ma felice di essere con voi.” Queste le parole diche però, è, a causa di questo problema, a riprogrammare unadel. Sempre via social ha spiegato: “In ospedale mi avevano dato minimo 20 giorni di riposo assoluto, ...

