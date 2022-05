F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Monaco. Solo 2 le vittorie rosse nel XXI secolo! (Di martedì 24 maggio 2022) Per la prima volta nella storia il Gran Premio di Monaco non si disputerà nell’arco di quattro giorni. Persino gli organizzatori della gara più iconografica del Circus si sono piegati alle logiche moderne, acconsentendo di spostare le prove libere al venerdì. Dunque niente più free practice il giovedì seguita da una giornata aperta al traffico, ma programma del weekend analogo a quello degli altri GP. Fortunatamente, tutto questo toglie ben poco fascino a un evento che per la Ferrari ha un significato molto particolare. L’epopea del Cavallino Rampante nella massima categoria automobilistica comincia proprio dalle strade del Principato, poiché nel 1950 la Scuderia di Maranello non si presenta al via del Gran Premio di Gran Bretagna, prova inaugurale del Mondiale, esordendovi Solo a Montecarlo. In quel 21 maggio del ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) Per la prima volta nella storia il Gran Premio dinon si disputerà nell’arco di quattro giorni. Persino gli organizzatorigara più iconografica del Circus si sono piegati alle logiche moderne, acconsentendo di spostare le prove libere al venerdì. Dunque niente più free practice il giovedì seguita da una giornata aperta al traffico, ma programma del weekend analogo a quello degli altri GP. Fortunatamente, tutto questo toglie ben poco fascino a un evento che per laha un significato molto particolare. L’epopea del Cavallino Rampante nella massima categoria automobilistica comincia proprio dalle strade del Principato, poiché nel 1950 la Scuderia di Maranello non si presenta al via del Gran Premio di Gran Bretagna, prova inaugurale del Mondiale, esordendovia Montecarlo. In quel 21 maggio del ...

