Due settimane di concerti con musicisti e cantanti di Proxima Music (Di martedì 24 maggio 2022) Docenti . La conclusione dell'anno accademico della scuola cittadina sarà scandita dalla rassegna "Proxima Live" che prenderà il via ... Leggi su lanazione (Di martedì 24 maggio 2022) Docenti . La conclusione dell'anno accademico della scuola cittadina sarà scandita dalla rassegna "Live" che prenderà il via ...

Advertising

fattoquotidiano : Mascherine a scuola, a due settimane dalla fine dell’anno non c’è accordo nel governo. Presidi: “Spettacolo diseduc… - stebellentani : Ci chiedevamo (se lo chiedevano soprattutto i soliti) cosa sarebbe successo due settimane dopo la fine dell'obbligo… - SocialMystery : Oddio, Murata-sensei è impazzito! Per la prima volta da quando seguo il manga, il Maestro (senz'altro per volere di… - idk_wnq : RT @pancakesfortwo_: Quello dice che tiene la sua vita privata appunto privata e sono due settimane che ogni giorno abbiamo un loro contenu… - jadoretresniall : @ifcami1 3 rigorosamente in matematica due settimane fa -