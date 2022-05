(Di lunedì 23 maggio 2022) . Ancora da chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità Nella prima periferia di Milano, questa mattina, si è consumata una tragedia. Una bambina di quattro, di origini nigeriane, è morta precipitando dal terrazzo posto aldi un condominio. La bambina, secondo la prima ricostruzione, era in balcone e sarebbe riuscita a superare la ringhiera, precipitando nel vuoto. La prima persona ad accorgersi dell’accaduto è stata la madre, che era in casa con gli altri fratellini della bambina. Subito si è precipitata in strada per chiedere aiuto, ma per lanon c’è stato nulla da fare. Leggi anche: FORLÌ, DOPPIO SUICIDIO FORSE LEGATO ALLA SETTA NEW AGE RAMTHA Sul posto sono giunti i soccorsi, ma i tentativi di rianimare la bambina sono stati inutili. Sarebbe morta sul colpo. La prima ipotesi dei ...

Per la famiglia originaria della Nigeria è la seconda tragedia in poco tempo. Il padre della piccola è morto soltando due anni fa in un incidente sul lavoro. Oggi è morta anche la bambina di 4 anni, ...Una bambina di quattro anni ha perso la vita questa mattina precipitando dal settimo piano di un palazzo in cui viveva con i genitori. Il fatto è accaduto a, in via Cardarelli, traversa di via Giardini. La piccola, di origini africane, è morta sul colpo. Immediati i soccorsi giunti sul posto, ma per la bambina non c'è stato nulla da fare. Ancora ... Modena, bimba di 4 anni muore cadendo dal settimo piano: “Si ipotizza incidente” La piccola, di origini africane, è morta sul colpo. Il fatto è accaduto a Modena, in via Cardarelli, traversa di via Giardini. Ancora in corso le indagini degli agenti della Polizia di Stato Una bambi ...L'ipotesi è che si sia trattato di un incidente. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata la mamma, che era in casa con gli altri due fratellini ...