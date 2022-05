Guidonia | giovane braccato dagli usurai per debiti di gioco | paura e minacce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 maggio 2022). Undel posto si era ritrovato in forti difficoltà economiche a causa didiche si erano accumulati nel corso del tempo: un vicolo cieco, che sembrava senza scampo. Messo alle strette, ilaveva così deciso di rivolgersi così a loschi individui, sempre della zona, per un prestito. Il dramma trasformato in incubo Da allora, il suo dramma economico si è trasformato in un vero e proprio incubo. I loschi soggetti gli avevano prestato una somma di 1.600 Euro, imponendo la restituzione con un tasso del 20% mensile, ritenuto certamente usurario secondo i dettami di legge. Ma non è finita qui: ilè stato continuamente bersagliato daper la sua incolumità. Leggi anche: Ricercato per rapina a mano armata si nascondeva in una ...