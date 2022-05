Duello a distanza tra Salvini e Letta sul fisco

Leggi su agi

(Di lunedì 23 maggio 2022) AGI - Sbloccare l'impasse della legge delega sulla concorrenza entro maggio: dopo la lettera inviata alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, il presidente del Consiglio Mario Draghi attende le mosse dei partiti per sbloccare l'impasse sulla riforma delle concessioni balneari, ma non intende derogare da due punti fermi: il provvedimento va approvato entro maggio al Senato e non saranno ammesse nuove proroghe delle concessioni in essere, ma - come prevede la sentenza del Consiglio di Stato - dal 2024 si va a gara. È il ragionamento fatto anche ai rappresentanti di Coraggio Italia e Italia al centro, incontrati a palazzo Chigi. I quali hanno assicurato il loro sostegno al premier (Italia al centro al Senato conta 10 parlamentari), anche qualora l'intesa dovesse fallire e il governo, come avvertito, dovesse ricorrere alla fiducia. "È inimmaginabile non votare la fiducia con le ...