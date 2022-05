Due bimbi morti in 24 ore, avevano 2 e 7 anni. Choc in città: cosa è successo (Di lunedì 23 maggio 2022) Lodi, due bimbi morti nel giro di 24 ore. Due terribili tragedie hanno scosso nelle ultime ore la comunità di Lodi, capoluogo della omonima provincia lombarda. Il primo dramma si è consumato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 maggio. Younes, bambino di origini marocchine che a giugno avrebbe compiuto sette anni, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. Affetto fin dalla nascita da cardiomiopatia ipertrofica, il piccolo Younes era stato già sottoposto in autunno ad un delicato intervento di trapianto del midollo osseo. È rimasto per molto tempo in ospedale. Tornato da poco nella sua casa di Ospedaletto Lodigiano e dopo una lotta di anni con la sua malattia il piccolo è stato colpito da un improvviso infarto. Poche ore dopo un’altra fragile e piccola vita è stata spezzata. Subito dopo il malore del ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Lodi, duenel giro di 24 ore. Due terribili tragedie hanno scosso nelle ultime ore la comunità di Lodi, capoluogo della omonima provincia lombarda. Il primo dramma si è consumato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 maggio. Younes, bambino di origini marocchine che a giugno avrebbe compiuto sette, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. Affetto fin dalla nascita da cardiomiopatia ipertrofica, il piccolo Younes era stato già sottoposto in autunno ad un delicato intervento di trapianto del midollo osseo. È rimasto per molto tempo in ospedale. Tornato da poco nella sua casa di Ospedaletto Lodigiano e dopo una lotta dicon la sua malattia il piccolo è stato colpito da un improvviso infarto. Poche ore dopo un’altra fragile e piccola vita è stata spezzata. Subito dopo il malore del ...

Advertising

CarmenMorello92 : RT @Bonnie_369: Due bimbi morti ad Auschwitz chiacchierano in paradiso. - Ti ricordi quando andavamo alla doccia e sei caduto hai battuto l… - xavieraprep : mi sto sentendo come un papà che mentre lavora / studia deve gestire i due bimbi deficienti alias ren e blaine - flaviaschwarz42 : Il valore della vita di tutti. Poi per nascondere quella vergogna invita due superficiali inutili, vuoti, frivoli r… - belometti_sara : Sono due bimbi #amici21 - izenzonelli_fp_ : @gio_lucy_ @albelama1 tanto anche a me sono due bimbi -