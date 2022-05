Brutte notizie per iPhone 5 e 5C: WhatsApp non funzionerà più (Di lunedì 23 maggio 2022) Brutte notizie per i possessori di iPhone 5 e 5c, tra qualche tempo le cose cambieranno in modo radicale e una delle applicazioni più famose non potrà più essere utilizzata. Stanno per cambiare in modo radicale le cose per quanto riguarda uno dei marchi di telefonia più famoso al mondo o per meglio dire solo per un modello in particolare che forse anche per la sua “vecchiaia”, sta per essere abbandonato da una delle applicazioni più usate da tutti i possessori del melafonino e non solo. Stiamo appunto parlando di WhatsApp e la versione in questione è quella dell’Apple 5 e 5c. AnsaLa notizia in questione è stata riportata dal sito Wabetainfo, si tratta di un sito specializzato proprio nelle anticipazioni su WhatsApp, anche se da tempo i consumatori o i più esperti avevano già captato ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 maggio 2022)per i possessori di5 e 5c, tra qualche tempo le cose cambieranno in modo radicale e una delle applicazioni più famose non potrà più essere utilizzata. Stanno per cambiare in modo radicale le cose per quanto riguarda uno dei marchi di telefonia più famoso al mondo o per meglio dire solo per un modello in particolare che forse anche per la sua “vecchiaia”, sta per essere abbandonato da una delle applicazioni più usate da tutti i possessori del melafonino e non solo. Stiamo appunto parlando die la versione in questione è quella dell’Apple 5 e 5c. AnsaLa notizia in questione è stata riportata dal sito Wabetainfo, si tratta di un sito specializzato proprio nelle anticipazioni su, anche se da tempo i consumatori o i più esperti avevano già captato ...

