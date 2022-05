Giletti: “La Moretti è ancora innamorata di me”. Lei: “Violenza intollerabile, lo denuncio” (Di domenica 22 maggio 2022) Massimo Giletti ha recentemente rilasciato una lunga intervista, nel corso della quale ha avuto modo di parlare anche della sua relazione avuta con Alessandra Moretti. E le sue parole hanno suscitato una forte reazione: l’eurodeputata ha diramato una breve nota ufficiale annunciando di voler adire le vie legali, per proteggere i suoi figli e la sua intera famiglia da intromissioni indesiderate. Massimo Giletti, le affermazioni sulla Moretti Indiscusso protagonista dell’informazione televisiva italiana, Massimo Giletti ha trovato il suo spazio alla conduzione di Non è l’Arena, lo show che da qualche anno è approdato su La7. Di recente, si è raccontato a tutto tondo in un’intervista sulle pagine del Corriere della Sera, tra successi professionali e vita privata. Proprio parlando delle sue relazioni ... Leggi su dilei (Di domenica 22 maggio 2022) Massimoha recentemente rilasciato una lunga intervista, nel corso della quale ha avuto modo di parlare anche della sua relazione avuta con Alessandra. E le sue parole hanno suscitato una forte reazione: l’eurodeputata ha diramato una breve nota ufficiale annunciando di voler adire le vie legali, per proteggere i suoi figli e la sua intera famiglia da intromissioni indesiderate. Massimo, le affermazioni sullaIndiscusso protagonista dell’informazione televisiva italiana, Massimoha trovato il suo spazio alla conduzione di Non è l’Arena, lo show che da qualche anno è approdato su La7. Di recente, si è raccontato a tutto tondo in un’intervista sulle pagine del Corriere della Sera, tra successi professionali e vita privata. Proprio parlando delle sue relazioni ...

