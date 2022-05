Cagliari in Serie B, Salernitana salva resta in A (Di domenica 22 maggio 2022) Il Cagliari retrocede in Serie B, la Salernitana si salva e rimane in Serie A. Sono i verdetti delle ultime due partite della 38esima e ultima giornata che definiscono la classifica. La Salernitana ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) Ilretrocede inB, lasie rimane inA. Sono i verdetti delle ultime due partite della 38esima e ultima giornata che definiscono la classifica. La...

CBSSportsGolazo : Sampdoria, Spezia, and Salernitana survive the relegation battle to stay in Serie A. ?? While, Cagliari, Genoa, and… - GoalItalia : La Salernitana perde 4-0... ma si salva ?? Il Cagliari non batte il Venezia e va in Serie ??? - CB_Ignoranza : Dopo 6 anni, il Cagliari torna in Serie B. Una squadra che non rappresenta solo una città, ma un intero popolo. Il… - Corriere : Salernitana salva: crolla con l’Udinese ma il Cagliari retrocede in B, solo pari a Venezia - ResiannaM : RT @giulia_nrjb: Genoa e Cagliari in serie B manco nei sogni miei più erotici -