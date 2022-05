Bonus 200€: scatterà in automatico per i lavoratori pubblici? (Di domenica 22 maggio 2022) Arriverà nelle buste paga di luglio il Bonus da 200 euro voluto da governo Draghi ed inserito nel Dl Aiuti Il Dl Aiuti, ovvero il decreto legge “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” è stato pubblicato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 22 maggio 2022) Arriverà nelle buste paga di luglio ilda 200 euro voluto da governo Draghi ed inserito nel Dl Aiuti Il Dl Aiuti, ovvero il decreto legge “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” è stato pubblicato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Bonus 200 euro, in arrivo per docenti e Ata, ma precari con contratto al 30 giugno rischiano esclusione

Il bonus da 200 euro previsto dal Decreto Aiuti per pensionati e lavoratori dipendenti (anche per i docenti e Ata) con reddito fino a 35.000 euro (per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi) ...

Bonus 200 euro: se non paga l'azienda, una tantum dall'Inps

Sarà l'Inps ad erogare l'una tantum di 200 euro a tutte le categorie di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti indennizzati dal proprio datore di lavoro. Lo prevede l'articolo 32 del Dl 50/2022, che contiene il lungo elenco di soggetti ...