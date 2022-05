(Di domenica 22 maggio 2022) Carattere, intensità e tantorisponde ae dopo aver incassato una pesante sconfitta casalinga in gara - 2, va a vincere sul parquet dei Celtics il terzo match della serie, ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Finale Est, Adebayo devastante: i suoi 31 punti lanciano Miami sul 2-1 su Boston #Nbaplayoff -

La Gazzetta dello Sport

L'ex Raptors ricama pallacanestro,è assolutamente immarcabile sotto canestro e gli ospiti prendono subito il largo. Tatum fa una fatica incredibile, il solo Brown in attacco non basta, Miami ...... i Miami Heat si ritrovano a fare i conti con un altro infortunio potenzialmente. PJ ... ' Ci hanno dato un bel pugno in bocca ' l'ammissione di BamA fare la differenza è stato il ... Adebayo devastante: i suoi 31 punti lanciano Miami sul 2-1 su Boston