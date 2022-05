Aborto, neppure la coscienza è più libera in questo paese? (Di domenica 22 maggio 2022) di Roberta Ravello Il governo spagnolo ha appena approvato una bozza di legge di riforma sull’Aborto che consentirà alle donne, a partire dai 16 anni, di abortire senza il permesso dei genitori e renderà la Spagna il primo paese in Europa a concedere alle donne il riposo a casa con mestruo invalidante. La riforma, che necessiterà dell’approvazione parlamentare, è concepita per garantire che l’IVG (interruzione volontaria della gravidanza), sia disponibile attraverso il sistema sanitario pubblico e che le mestruazioni dolorose siano trattate come un problema di salute. La normativa sostituirà quella del 2015, più penalizzante sull’Aborto. Le pillole contraccettive, che in farmacia costano fino a 20 euro, saranno rese gratuite dal servizio sanitario nazionale. La legge istituirà anche un albo formale dei medici obiettori di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) di Roberta Ravello Il governo spagnolo ha appena approvato una bozza di legge di riforma sull’che consentirà alle donne, a partire dai 16 anni, di abortire senza il permesso dei genitori e renderà la Spagna il primoin Europa a concedere alle donne il riposo a casa con mestruo invalidante. La riforma, che necessiterà dell’approvazione parlamentare, è concepita per garantire che l’IVG (interruzione volontaria della gravidanza), sia disponibile attraverso il sistema sanitario pubblico e che le mestruazioni dolorose siano trattate come un problema di salute. La normativa sostituirà quella del 2015, più penalizzante sull’. Le pillole contraccettive, che in farmacia costano fino a 20 euro, saranno rese gratuite dal servizio sanitario nazionale. La legge istituirà anche un albo formale dei medici obiettori di ...

