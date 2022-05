Tragedia in vacanza, bimba abruzzese precipita dal balcone in Egitto. Dinamica ancora da chiarire (Di sabato 21 maggio 2022) La Tragedia irrompe durante la vacanza che una famiglia abruzzese stava trascorrendo a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Una bambina di 13 mesi di Pianella (Pescara) è caduta da un balcone dell’hotel dove alloggiava con i genitori ed è morta. La Dinamica è ancora da chiarire, ma secondo le prime informazioni riferite da Il Centro, e rilanciate dal sito del Tgcom24, «la bimba sarebbe precipitata mentre si trovava tra le braccia del padre. Secondo quanto riporta Il Messaggero, le autorità italiane sono in contatto con quelle egiziane per capire l’accaduto. Alcuni familiari della coppia sono partiti per l’Egitto». Il consolato italiano e la Farnesina si sono attivati per prestare assistenza ai genitori che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 maggio 2022) Lairrompe durante lache una famigliastava trascorrendo a Sharm el-Sheikh, in. Una bambina di 13 mesi di Pianella (Pescara) è caduta da undell’hotel dove alloggiava con i genitori ed è morta. Lada, ma secondo le prime informazioni riferite da Il Centro, e rilanciate dal sito del Tgcom24, «lasarebbeta mentre si trovava tra le braccia del padre. Secondo quanto riporta Il Messaggero, le autorità italiane sono in contatto con quelle egiziane per capire l’accaduto. Alcuni familiari della coppia sono partiti per l’». Il consolato italiano e la Farnesina si sono attivati per prestare assistenza ai genitori che ...

