Lazio-Verona, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di sabato 21 maggio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Verona, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2021/2022. Sfida senza interessi di classifica all’Olimpico, dove i biancocelesti già certi della qualificazione in Europa League sfidano una squadra sempre temibile come l’Hellas che ha disputato una stagione sopra le righe. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 21 maggio. Lazio-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Marco Parolo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Ile isudi, match valido per la trentottesima e ultima giornata di. Sfida senza interessi di classifica all’Olimpico, dove i biancocelesti già certi della qualificazione in Europa League sfidano una squadra sempre temibile come l’Hellas che ha disputato una stagione sopra le righe. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 21 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Andrea Calogero e Marco Parolo. SportFace.

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - TIM_vision : La #SerieAFemminile 2021-2022 è stata una corsa incredibile! ? Un plauso alla @JuventusFCWomen che si laurea Campio… - ItalianSerieA : RT @ItalianSerieA: ??Lazio vs Hellas Verona, Match Officials Serie A Week 38 ??? Saturday 21 May 2022 ??? Olimpico di Roma Stadium ?? 20:45… - MarcoElliottOUT : @zorrobobi @elliott_il Lazio che non ha più nulla da chiedere è perfetto il pareggio anche per Verona e Lazio - Cice_Bea : RT @battitomilan7: Il venerdì prima della Lazio esce la notizia del closing Prima della Fiorentina uguale Venerdì prima del Verona uguale V… -