Juvan - Kerber, finale a sorpresa al WTA Strasburgo (Di sabato 21 maggio 2022) Grazie alla seconda vittoria su una Top 10 del 2022 e della carriera, la slovena Kaja Juvan festeggia a Strasburgo la prima finale WTA. La numero 81 del mondo ha battuto la numero 8 Karolina Pliskova ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) Grazie alla seconda vittoria su una Top 10 del 2022 e della carriera, la slovena Kajafesteggia ala primaWTA. La numero 81 del mondo ha battuto la numero 8 Karolina Pliskova ...

Advertising

OA_Sport : WTA Strasburgo 2022: Angelique Kerber in finale, l'aspetta a sorpresa Kaja Juvan - sportface2016 : #Kerber-#Juvan in tv: come e quando seguire la finale del #WtaStrasburgo 2022 in diretta - OA_Sport : Karolina Pliskova e Angelique Kerber alla prima semifinale del loro 2022 a Strasburgo -