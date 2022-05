“I Fatti Vostri”: aspic di frutta su base di meringa di Ernst Knam (Di sabato 21 maggio 2022) I Fatti Vostri, celebre programma del mattino di Raidue condotto da Salvo Sottile ed Anna Falchi, nella puntata del venerdì ospita uno spazio dedicato alla pasticceria. A proporre le sue preziose ricette è il cioccolatiere Ernst Knam, affiancato dalla moglie. Ecco l’aspic di frutta su base di meringa. Ingredienti 7 albumi, 120 g zucchero, 200 g farina di mandorle, 30 g farina di riso, scorza di 2 lime 1 kg frutti di bosco, 1 l moscato dolce, 50 ml spremuta di limone, 150 ml sciroppo di fiori di sambuco, 7 fogli di gelatina Procedimento meringa: con le fruste elettriche, montiamo gli albumi, aggiungendo pian piano metà dello zucchero. Montiamo fino ad ottenere una meringa lucida e sostenuta. Aggiungiamo, quindi, la ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 21 maggio 2022) I, celebre programma del mattino di Raidue condotto da Salvo Sottile ed Anna Falchi, nella puntata del venerdì ospita uno spazio dedicato alla pasticceria. A proporre le sue preziose ricette è il cioccolatiere, affiancato dalla moglie. Ecco l’disudi. Ingredienti 7 albumi, 120 g zucchero, 200 g farina di mandorle, 30 g farina di riso, scorza di 2 lime 1 kg frutti di bosco, 1 l moscato dolce, 50 ml spremuta di limone, 150 ml sciroppo di fiori di sambuco, 7 fogli di gelatina Procedimento: con le fruste elettriche, montiamo gli albumi, aggiungendo pian piano metà dello zucchero. Montiamo fino ad ottenere unalucida e sostenuta. Aggiungiamo, quindi, la ...

