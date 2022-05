Severi giudizi in greco e latino: il Tar assegna 6 e promuove una studentessa perché aveva manifestato disagi durante la pandemia (Di venerdì 20 maggio 2022) Per il Tar Marche (Sezione I, Sentenza n. 261 del 28 aprile 2022) “davvero non si giustificano, anzitutto da un punto di vista logico, i Severi giudizi attribuiti in latino e greco”: parlare di “gravi lacune” e di “mancanza di seria applicazione e disponibilità allo studio” (verbale di scrutinio), nonché di “gravi lacune delle conoscenze” (verbale della prova di recupero) costituisce un’evidente contraddizione in termini. Il TAR ha quindi disposto che, nello scrutinio che ha fatto seguito agli esami di riparazione, a una studentessa sia assegnato il voto di 6 in latino e in greco, con conseguente definitiva ammissione della stessa alla classe IV. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 maggio 2022) Per il Tar Marche (Sezione I, Sentenza n. 261 del 28 aprile 2022) “davvero non si giustificano, anzitutto da un punto di vista logico, iattribuiti in”: parlare di “gravi lacune” e di “mancanza di seria applicazione e disponibilità allo studio” (verbale di scrutinio), nonché di “gravi lacune delle conoscenze” (verbale della prova di recupero) costituisce un’evidente contraddizione in termini. Il TAR ha quindi disposto che, nello scrutinio che ha fatto seguito agli esami di riparazione, a unasiato il voto di 6 ine in, con conseguente definitiva ammissione della stessa alla classe IV. L'articolo .

