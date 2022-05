Killnet, chi sono gli hacker anti-Anonymous che attaccano l’Italia (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Chi sono gli hacker di Killnet che in queste ore stanno attaccando i siti istituzionali italiani? “sono un collettivo di hacker separati, stando a quello che dicono loro, da qualsiasi istituzione russa, quindi mossi da intenti politici. Un gruppo di attivisti, nato originariamente per ragioni di business che dopo l’invasione russa dell’Ucraina si è schierato apertamente con Mosca e intorno alla fine di aprile è uscito dal mercato e ha chiamato a raccolta altri volontari che fossero disposti ad attaccare istituzioni di Stati occidentali”. A spiegarlo all’Adnkronos è Emanuele De Lucia, esperto di cyber intelligence che da mesi monitora le attività degli hacker filorussi. “sono degli anti-Anonymous, un collettivo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Chiglidiche in queste ore stanno attaccando i siti istituzionali italiani? “un collettivo diseparati, stando a quello che dicono loro, da qualsiasi istituzione russa, quindi mossi da intenti politici. Un gruppo di attivisti, nato originariamente per ragioni di business che dopo l’invasione russa dell’Ucraina si è schierato apertamente con Mosca e intorno alla fine di aprile è uscito dal mercato e ha chiamato a raccolta altri volontari che fossero disposti ad attaccare istituzioni di Stati occidentali”. A spiegarlo all’Adnkronos è Emanuele De Lucia, esperto di cyber intelligence che da mesi monitora le attività deglifilorussi. “degli, un collettivo ...

