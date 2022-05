“Difesa e accusa devono essere pari” Referendum Giustizia | chi sostiene il sì ai quesiti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 maggio 2022) A sostegno del sì aireferendari sullapromossi da Lega e Partito radicale c'è anche il senatore di Forza Italia, Andrea Cangini, che del garantismo ha fatto uno dei tratti distintivi della sua azione politica. Senatore Cangini, perché andare a votare sì? «Perché unache funziona, e dove i diritti dellasonoa quelli dell', è un elemento cardine dello Stato di diritto e, quindi, della democrazia. La nostranon funziona e questo vuol dire che la nostra democrazia è malata. Ogni anno mille persone innocenti vengono messe in prigione, il 35% dei detenuti è in custodia cautelare e non è condannata. Può capitare a chiunque divittima di un errore giudiziario. Se non si vuole andare a votare per ...