Ultime Notizie – Long covid e bambini, sintomi post infezione e durata (Di giovedì 19 maggio 2022) Long covid, il 17% dei bambini e degli adolescenti italiani che hanno avuto l’infezione manifesta a distanza di 3 mesi sintomi. I più comuni sono la congestione nasale, il mal di testa e l’affaticamento, mentre il più persistente nel tempo sembra essere l’insonnia. I dati emergono dal primo studio prospettico sul Long covid condotto sui bambini e gli adolescenti italiani, coordinato dall’Azienda ospedaliera universitaria di Parma, i cui risultati preliminari vengono illustrati oggi al 77esimo Congresso della Società italiana di Pediatra (Sip), in corso a Sorrento. Lo studio, iniziato a novembre 2021 e che terminerà a marzo 2026, condotto su 14 centri sul territorio nazionale, ha arruolato sinora circa 1.000 bambini e adolescenti con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022), il 17% deie degli adolescenti italiani che hanno avuto l’manifesta a distanza di 3 mesi. I più comuni sono la congestione nasale, il mal di testa e l’affaticamento, mentre il più persistente nel tempo sembra essere l’insonnia. I dati emergono dal primo studio prospettico sulcondotto suie gli adolescenti italiani, coordinato dall’Azienda ospedaliera universitaria di Parma, i cui risultati preliminari vengono illustrati oggi al 77esimo Congresso della Società italiana di Pediatra (Sip), in corso a Sorrento. Lo studio, iniziato a novembre 2021 e che terminerà a marzo 2026, condotto su 14 centri sul territorio nazionale, ha arruolato sinora circa 1.000e adolescenti con ...

Advertising

agorarai : Ci siamo collegati con @martaserafini, inviata del Corriere della Sera a Zaporizhzhia, per le ultime notizie dall'… - VesuvioLive : Il boss Luigi Cimmino confessa: “Posti di lavoro venduti negli ospedali. Racket nelle chiese” - Massimi55490263 : @ItalianKING0 Ci sono 3 che non mi risultano in agenda(purtroppo), Udogie,Paredes ed Arnautovic.??????Inoltre bisogner… - ATHOMICAAQUILA1 : Devin discute le ultime notizie dal processo Sussmann: 'Una delle cose che è uscita oggi è chiara come un giorno,… - pelias01 : RT @lauranaka: McDonald's annuncia l'addio alla #Russia di #Putin. Foto Getty, 9/3/2022: due donne camminano a #Mosca di fronte a un ristor… -