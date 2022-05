Salernitana, Iervolino incontra la squadra e stanzia il premio salvezza (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A Salerno cresce l’attesa in vista di Salernitana–Udinese, ultima partita del campionato di serie A che può valere la salvezza per i campani. In città non si parla d’altro da giorni e, tra martedì e mercoledì, sono stati venduti circa 20mila biglietti a cui vanno aggiunti i 2906 tifosi che hanno sottoscritto il mini abbonamento valido per le ultime 5 partite. Le presenze certe comunicate dalla società, dunque, sono 23.207 ma si attende la riapertura della prevendita – al momento bloccata – che potrebbe far raggiungere la soglia dei 30mila spettatori. Non a caso, su richiesta di Regione Campania e Comune di Salerno, Trenitalia ha fissato tre corse aggiuntive della metropolitana per garantire il rientro dei tifosi. All’entusiasmo della città, però, si affianca quello della proprietà. Oggi il presidente Danilo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A Salerno cresce l’attesa in vista di–Udinese, ultima partita del campionato di serie A che può valere laper i campani. In città non si parla d’altro da giorni e, tra martedì e mercoledì, sono stati venduti circa 20mila biglietti a cui vanno aggiunti i 2906 tifosi che hanno sottoscritto il mini abbonamento valido per le ultime 5 partite. Le presenze certe comunicate dalla società, dunque, sono 23.207 ma si attende la riapertura della prevendita – al momento bloccata – che potrebbe far raggiungere la soglia dei 30mila spettatori. Non a caso, su richiesta di Regione Campania e Comune di Salerno, Trenitalia ha fissato tre corse aggiuntive della metropolitana per garantire il rientro dei tifosi. All’entusiasmo della città, però, si affianca quello della proprietà. Oggi il presidente Danilo ...

