Roma, senti il sindaco di Tirana: «La città tifa per voi» (Di giovedì 19 maggio 2022) Il sindaco di Tirana parla della finale tra Roma e Feyenord: «Tirana tiferà per Roma, abbiamo il premier che è un ultras dell’Italia» Il sindaco di Tirana, Erion Veliaj, ha parlato in questi giorni dell’imminente finale di Conference League tra Roma e Feyenord. Le sue parole. «Abbiamo pensato a tre fan-zone, una in un parco centrale di Tirana che sarà la zona dei tifosi della Roma, una nella zona pedonale che sarà per i tifosi del Feyenoord e una fan-zone mista La Fan-Zone mista è per le famiglie; per persone che non vanno allo stadio e che vogliono vedere la partita nei maxischermi. Ci saranno i maxischermi anche per chi non ha i biglietti. Sia Tirana che le città limitrofe sono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Ildiparla della finale trae Feyenord: «tiferà per, abbiamo il premier che è un ultras dell’Italia» Ildi, Erion Veliaj, ha parlato in questi giorni dell’imminente finale di Conference League trae Feyenord. Le sue parole. «Abbiamo pensato a tre fan-zone, una in un parco centrale diche sarà la zona dei tifosi della, una nella zona pedonale che sarà per i tifosi del Feyenoord e una fan-zone mista La Fan-Zone mista è per le famiglie; per persone che non vanno allo stadio e che vogliono vedere la partita nei maxischermi. Ci saranno i maxischermi anche per chi non ha i biglietti. Siache lelimitrofe sono ...

