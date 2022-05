Quel Che Conta è il Pensiero, una commedia sinceramente autarchica (Di giovedì 19 maggio 2022) Dal 26 maggio, con la distribuzione di Trent Film, arriverà al cinema Quel Che Conta è il Pensiero, film d’esordio di Luca Zambianchi Quel Che Conta è il Pensiero, arriverà nelle sale cinematografiche il 26 maggio, ma nel frattempo ha già collezionato diversi premi. È stato presentato fuori concorso al XIX Festival del cinema di Porretta Terme, ed in seguito ha vinto il premio Passo Lungo per esordienti al 71° Italia Film FEDIC, il riconoscimento registi del futuro, attribuito da Sedicicorto International Film Festival e ha ricevuto una Menzione Speciale attribuita da CineOff-Festival di Cinema Indipendente. Quel Che Conta è il Pensiero è il primo lungometraggio firmato dal bolognese Luca Zambianchi, e si tratta di una ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 19 maggio 2022) Dal 26 maggio, con la distribuzione di Trent Film, arriverà al cinemaCheè il, film d’esordio di Luca ZambianchiCheè il, arriverà nelle sale cinematografiche il 26 maggio, ma nel frattempo ha già collezionato diversi premi. È stato presentato fuori concorso al XIX Festival del cinema di Porretta Terme, ed in seguito ha vinto il premio Passo Lungo per esordienti al 71° Italia Film FEDIC, il riconoscimento registi del futuro, attribuito da Sedicicorto International Film Festival e ha ricevuto una Menzione Speciale attribuita da CineOff-Festival di Cinema Indipendente.Cheè ilè il primo lungometraggio firmato dal bolognese Luca Zambianchi, e si tratta di una ...

