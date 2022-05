Johnny Depp e Amber Heard | comunque vada sarà un insuccesso

(Di giovedì 19 maggio 2022) Era il 1989 quando Michael Douglas e Kathleen Turner nei panni dei coniugi Rose avevano fatto passare la voglia di convolare a nozze a milioni di spettatori del grande schermo, in una famigerata pellicola dalle venature tragicomiche e grottesche che narrava di un tentativo di divorzio condito da pesanti incompatibilità, abusi, violenze domestiche e un crescendo di litigi culminati addirittura nella morte dei protagonisti. Se è vero che le bellicose saghe familiari d’oltreoceano, da Dallas a Dynasty fino a Beautiful, hanno sempre riscosso un grande interesse da parte del pubblico che spesso si identifica nei protagonisti, si capisce come la causa frae la ex moglieamplificata da un’eco mediatica senza precedenti possa incarnare la realtà che supera di gran lunga la finzione ...

Ha affermato che, a causa del processo per diffamazione intentatole dall'ex marito, la Warner Bros. avrebbe cercato di eliminarla dal film. "Non voleva includermi", ha dichiarato. L'...È la "dottrina" tanto scontata quanto elementare. Nessun attore può permettersi di sottovalutare i propri fan. Alla vigilia dell'anteprima, Cruise ha anche visitato la pattuglia aerea ...L'attrice ha rifiutato la tesi secondo cui sarebbe stata l'influenza di Johnny Depp ad assicurarle il ruolo di Mera in Justice League e Aquaman.Un altro doloroso giorno sul banco dei testimoni per Amber Heard. E un altro giorno di retroscena che raccontano di una coppia disfunzionale, destinata ad autodistruggersi. I legali di Johnny Depp (ch ...