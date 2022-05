Dybala Inter, l’argentino è stato chiaro: cosa sta aspettando (Di giovedì 19 maggio 2022) Dybala è stato chiaro sul suo futuro: l’attaccante argentino aspetta solo questo dall’Inter. Le ultime sulla sua situazione Lunedì sera il suo saluto aveva commosso tutti i tifosi della Juventus presenti allo Stadium e non solo. Ora per Dybala è pronto un nuovo capitolo della sua carriera, probabilmente non lontano da Torino. Secondo Alfredo Pedullà, infatti, Dybala vorrebbe restare in Italia e al momento aspetta solo la chiamata dell’Inter. l’argentino aprirà alla pista estera solo se si dovessero chiudere le porte dell’Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022)sul suo futuro: l’attaccante argentino aspetta solo questo dall’. Le ultime sulla sua situazione Lunedì sera il suo saluto aveva commosso tutti i tifosi della Juventus presenti allo Stadium e non solo. Ora perè pronto un nuovo capitolo della sua carriera, probabilmente non lontano da Torino. Secondo Alfredo Pedullà, infatti,vorrebbe restare in Italia e al momento aspetta solo la chiamata dell’aprirà alla pista estera solo se si dovessero chiudere le porte dell’Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

