Luigi Strangis rompe il silenzio su Carola Puddu dopo Amici 21: "E' una persona meravigliosa…"

Luigi Strangis, intervistato tra le pagine di Chi Magazine, rompe il silenzio su Carola Puddu, la ballerina di Amici 21 che aveva dichiarato il suo interesse nei suoi confronti.

Con Carola ci sentiamo e ci sentiremo. E' una persona meravigliosa. Ora sono concentrato sulla musica.

fanpage : #Amici21, Luigi Strangis è il vincitore di questa edizione: cantautore, polistrumentista, un perfomer completo che… - RadioAirplay_it : In tutte le #radio #TIENIMISTANOTTE singolo di #luigistrangis vincitore di #amici22 #NewSingle #OnAirNow ??… - AmiciUfficiale : PRE-ORDINA ora l'EP 'Strangis' di Luigi! Clicca subito QUI ? - AsiaThings : La cultura musicale di Luigi Strangis ?? capite cosa intendo per superiorità? Lui è un esempio di studio, di rigore,… - lillitheb : RT @hankersfilms: L'INFLUENZA DI LUIGI STRANGIS PURE IN TURCHIA LUI PER SEMPRE FAMOSO -