Il giudice "assolve" i prof no vax: "Ridate loro lo stipendio" (Di mercoledì 18 maggio 2022) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma Il governo dell'emergenza inizia a fare acqua da tutte le parti. Di questi giorni è la notizia che la sezione lavoro del Tribunale di Treviso avrebbe riconosciuto il diritto di trentaquattro docenti sospesi, che avevano presentato ricorso contro il Ministero dell'Istruzione, ad ottenere le mensilità retributive precedentemente sospese dai decreti emanati dal governo in materia di contenimento della Covid-19. In realtà, leggendo le motivazioni della sentenza, il Tribunale non accerta, né acclara, il diritto costituzionale alla retribuzione dei docenti sospesi, ma si limita, molto più semplicemente ma anche con grande efficacia, ad applicare un principio giuridico basilare, quello dell'abrogazione espressa di norme precedenti attraverso norme successive. Nella causa in oggetto la domanda dei ricorrenti era quella di dichiarare illegittimi i provvedimenti ... Leggi su nicolaporro

