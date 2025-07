Attacchi aerei israeliani uccidono 94 palestinesi a Gaza tra cui 45 persone in attesa di aiuti

Il conflitto in Medio Oriente si fa ancora più drammatico: gli attacchi aerei israeliani hanno provocato la morte di 94 palestinesi a Gaza, tra cui 45 persone in attesa di aiuti umanitari. La tragedia si è consumata tra dolore e distruzione, mentre le famiglie piangono perdite devastanti e il mondo assiste impotente. È urgente riflettere sulle conseguenze di queste violenze e sull’importanza di trovare una soluzione duratura.

Attacchi aerei israeliani hanno ucciso 94 palestinesi a Gaza nella tarda serata di mercoledì e giovedì, tra cui 45 che stavano tentando di ottenere aiuti umanitari di cui avevano tanto bisogno, hanno riferito giovedì gli ospedali e il Ministero della Salute. Le famiglie hanno pianto sui corpi di un bombardamento che ha colpito un campo tendato durante la notte, mentre gli sfollati dormivano nel sud di Gaza. Almeno 13 membri di una sola famiglia sono stati uccisi, tra cui almeno sei bambini sotto i 12 anni. Nel centro di Gaza, un bambino ha accarezzato il volto della sorella morta, Heba Abu Etiwi, di 6 anni, in un obitorio dell'Ospedale dei Martiri di Al-Aqsa.

