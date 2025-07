Autovelox di Cesenatico nel mirino | L’impianto non è omologato Multa annullata e risarcimento

Ritorna protagonista il controverso autovelox sulla Riviera Adriatica: un avvocato di Bologna sta smascherando una falla cruciale, portando all’annullamento multe da Cesenatico a Bologna. La battaglia legale, alimentata da dubbi sull’omologazione dell’impianto, sta scuotendo le autorità locali e regalando speranza a molti automobilisti. Ma come si concluderà questa sfida tra diritto e tecnologia? La risposta potrebbe rivoluzionare il modo in cui percepiamo la sicurezza stradale e le sanzioni.

Torna alla ribalta il contestatissimo autovelox sull’Adriatica a Cesenatico. C’è infatti un avvocato che in Emilia-Romagna sta ottenendo l’annullamento delle odiate multe da Cesenatico fino a Rimini, Lugo e Bologna. E’ Paolo Littera, avvocato del foro di Bologna specializzato in Diritto stradale, titolare di uno studio a Castello di Serravalle. Nel braccio di ferro sulla questione della mancata omologazione degli impianti, sembra che i giudici stiano avendo un comportamento e soprattutto un’opinione differente, con molti che stanno accogliendo i ricorsi. Il caso più recente riguarda un automobilista di Cesena, il quale si era visto recapitare una sanzione da 160 euro per aver abbondantemente superato il limite dei 50 chilometri orari nel tratto in discesa del cavalcavia di Cesenatico in direzione nord, da Rimini verso Cervia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autovelox di Cesenatico nel mirino: "L’impianto non è omologato". Multa annullata e risarcimento

