Madonna del Bosco | rete WiFi e sicurezza completate

Alla Chiesa Madonna del Bosco, tradizione e innovazione si incontrano per rafforzare il senso di comunità. Con il nuovo impianto WiFi, stabile e sicuro grazie a HkStyle, ora la parrocchia può offrire collegamenti affidabili, facilitando le trasmissioni televisive e l’accesso digitale. Un passo importante che unisce spiritualità e tecnologia, rendendo la comunità sempre più connessa e all’avanguardia. La rete WiFi non è più solo uno strumento, ma un ponte tra passato e futuro.

La tradizione incontra l’innovazione alla Chiesa Madonna del Bosco, dove è stato recentemente completato un importante intervento tecnologico. Grazie alla collaborazione con la ditta specializzata HkStyle, la parrocchia si è dotata di una rete WiFi stabile, sicura e moderna, a servizio della comunità e delle trasmissioni televisive Il progetto è nato dall’esigenza di migliorare la qualità della connessione Internet, in particolare per la regia video interna, utilizzata per trasmettere in diretta le messe domenicali su SeilaTv, Canale 94. La messa, seguita ogni settimana da numerosi fedeli anche da casa, potrà ora contare su uno streaming più fluido e privo di interruzioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it