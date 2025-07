Kate Middleton torna a parlare del cancro | Mi sono sentita persa

Kate Middleton torna a parlare del cancro, rivelando le emozioni più profonde e il cammino di resilienza che ha affrontato. Nonostante abbia ridotto gli impegni ufficiali, la Duchessa continua a dedicarsi alle cause che le stanno più a cuore, come il benessere dei malati oncologici. La sua testimonianza offre un messaggio di speranza e forza, invitandoci a scoprire come si possa trovare una nuova normalità dopo una battaglia così difficile. Kate Middleton, cosa...

Kate Middleton ha ridotto notevolmente i propri impegni istituzionali, ma continua a portare avanti le missioni che le stanno più a cuore. Si è recata all’ RHS Wellbeing Garden presso l’ospedale di Colchester per incontrare i malati oncologici e le loro famiglie. Nel corso dell’incontro la Principessa si è raccontata a cuore aperto, parlando delle difficoltà nel “trovare una nuova normalità” dopo aver superato un tumore. Kate Middleton, cosa succede dopo la malattia. Raramente Kate Middleton ha parlato del cancro che l’ha colpita la scorsa primavera. Le notizie riguardanti la malattia della Principessa del Galles sono state scarne e sempre filtrate dagli organi istituzionali. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton torna a parlare del cancro: “Mi sono sentita persa”

In questa notizia si parla di: kate - middleton - torna - parlare

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton, da sempre amante della natura, ha trovato un profondo conforto nella bellezza del mondo naturale durante le sue difficoltà.

Kate Middleton torna a parlare del cancro: cosa ha detto, tutti in lacrime Vai su Facebook

La principessa #Kate parla della cura del cancro #KateMiddleton #PrincessOfWales Vai su X

Kate Middleton torna a parlare del cancro: “Mi sono sentita persa”; Kate Middleton parla della malattia: Avere il cancro è come stare sulle montagne russe; Kate Middleton torna a parlare del cancro.

Kate Middleton torna a parlare del cancro: “Mi sono sentita persa” - La Principessa Kate Middleton ha fatto visita ai malati oncologi e alle loro famiglie presso l’ospedale di Colchester ... Riporta dilei.it

Kate Middleton torna a parlare del cancro - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Come scrive video.corriere.it