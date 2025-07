DIRETTA | Calciomercato tutte le notizie di venerdì 4 luglio

Resta aggiornato sulle ultime novità del calciomercato di venerdì 4 luglio: tutte le trattative, gli acquisti e le indiscrezioni delle grandi di Serie A e dei top club mondiali. Segui in tempo reale le operazioni di Inter, Juventus, Napoli, Milan e altri club di spicco che infiammano l’estate italiana. Scopri le mosse più hot e i colpi di scena di questa stagione, perché il mercato non si ferma mai!

Tutti gli affari e le trattative di calciomercato delle big di Serie A e dei top club del resto del Mondo Segui minuto per minuto le principali operazioni di calciomercato di Inter, Juventus, Napoli, Milan e le altre big di Serie A che infiammano l’estate italiana. Jonathan David, attaccante del Canada e prossimo acquisto della Juventus (ANSA) Calciomercato.it Dall’arrivo di Jonathan David in bianconero, al caso Calhanoglu che potrebbe scatenare una serie di affari in casa Inter. Il Milan cerca il centravanti e Retegui è finito nel mirino di Tare, ma è tentato dai soldi arabi. Intanto in rossonero sbarca Ricci, già ufficializzato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it