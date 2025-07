Incendi a Creta il racconto di un turista italiano | Fiamme sempre più vicine siamo scappati

In un angolo di paradiso che si trasforma in incubo, Daniel rivela la drammatica corsa della sua famiglia tra fiamme minacciose e cieli infuocati a Creta. La paura si mescola all’adrenalina mentre, tra le fiamme sempre più vicine, cercano rifugio dall’incendio che sta divorando l’isola. Una fuga improvvisa che ha coinvolto migliaia di persone, costrette a scappare dalla Grecia per salvarsi. Continua a leggere per scoprire come questa famiglia ha affrontato la neve di fuoco.

Daniel racconta la fuga della sua famiglia in vacanza a Creta per scappare dall'incendio divampato sull'isola. Migliaia tra abitanti e turisti costretti a scappare dalla Grecia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: creta - incendi - racconto - turista

Grecia, gli incendi devastano Creta: evacuate 1.500 persone, case e strutture turistiche in fiamme - Le fiamme stanno divorando Creta, una delle perle più preziose della Grecia, mettendo in allerta l’intera isola.

Incendi a Creta, il racconto di un turista italiano: Fiamme sempre più vicine, siamo scappati; Creta sotto assedio per gli incendi. In migliaia costretti alla fuga, la paura dei turisti; Creta: un incendio sta devastando l’estremità orientale dell’isola..

Incendi a Creta, il racconto di un turista italiano: “Fiamme sempre più vicine, siamo scappati” - A parlare è Daniel, ragazzo dell'Alto Adige che sta trascorrendo le vacanze a Creta insieme alla sua famiglia. Scrive fanpage.it

Creta, in fuga dagli incendi: il video ripreso durante l’evacuazione da un hotel - Le fiamme, alimentate dai forti venti, si sono rapidamente estese, minacciando case e alberghi. Secondo msn.com