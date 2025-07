Acciaio europeo in ostaggio dei dazi Usa L’ad di Cogne | Con Trump il mercato è in attesa impossibile competere – L’intervista

Un mese dopo l’inasprimento dei dazi da parte di Trump, il settore dell’acciaio europeo si trova in balia di un’inedita incertezza. Con le tensioni commerciali alle stelle e le nuove tariffe al 50%, gli operatori vivono nell’attesa di una svolta che potrebbe ridisegnare gli equilibri globali. Ma quali saranno le future mosse e come può reagire il mercato? La risposta nel nostro approfondimento.

È passato esattamente un mese da quando Donald Trump ha alzato al 50% i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio. Una mossa che ha colto di sorpresa gli stessi operatori del settore, già colpiti dalle politiche protezionistiche del presidente americano durante i suoi primi quattro anni alla Casa Bianca. «Il mercato è in una posizione di attesa», spiega a Open Massimiliano Burelli, amministratore delegato di Cogne Acciai Speciali. Il suo gruppo possiede stabilimenti produttivi in nove Paesi – tra cui Italia, Stati Uniti e Cina – e offre un osservatorio privilegiato da cui guardare le trasformazioni con cui è alle prese il settore dell’acciaio: non solo i dazi americani, ma anche la concorrenza asiatica, gli alti costi dell’energia e gli obiettivi di transizione imposti dal Green Deal europeo. 🔗 Leggi su Open.online

