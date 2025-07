Polizia locale controlli per un’estate più sicura

La Polizia Locale ha intensificato i controlli degli ultimi due fine settimana, impegnandosi per garantire un’estate sicura e serena a cittadini e turisti. Con operazioni capillari e presenza capillare sia in divisa che in abiti civili, il loro obiettivo è stato presidiare le aree più frequentate, prevenendo incidenti e comportamenti rischiosi. Un impegno costante che dimostra come la sicurezza sia una priorità condivisa, perché tutti possano godersi appieno questa stagione.

Sono state numerose le operazioni e i controlli condotti dalla Polizia Locale negli ultimi due fine settimana per assicurare la sicurezza di cittadini e turisti. Un impegno a tutto campo che ha visto il dispiegamento di personale, sia di ruolo che stagionale, in diverse modalità: a bordo di veicoli, a piedi, sull’arenile e anche in abiti civili. L’obiettivo primario di questi servizi è stato il presidio delle strade e del territorio, unitamente alla tutela dei consumatori. La Centrale Operativa si è confermata un punto di riferimento costante per la cittadinanza, ricevendo un elevato numero di segnalazioni e richieste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, controlli per un’estate più sicura

