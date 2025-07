Via Rigoni apre la nuova scuola | Lavori in anticipo sui tempi

Via Rigoni apre le sue porte con anticipo, un grande risultato per la nostra comunità. Il sindaco Andrea Biancani, insieme agli assessori Riccardo Pozzi e Camilla Murgia, annunciano con orgoglio il completamento anticipato di un cantiere-modello che trasformerà la città con un nuovo polo 0-6 anni sicuro, accogliente e di eccellenza. Nei prossimi giorni, avverrà il trasloco degli arredi e strumenti, garantendo un inizio scolastico innovativo e di qualità.

A settembre aprirà la nuova scuola di via Rigoni. Il sindaco Andrea Biancani, insieme agli assessori Riccardo Pozzi e Camilla Murgia annunciano le ultime operazioni di "un cantiere-modello che darà alla città un’altra eccellenza scolastica: un polo 0-6 anni sicuro, bello e accogliente" e che nei prossimi giorni, prevede il trasloco degli arredi e strumenti dalla scuola dell’infanzia Skarabokkio e dal nido Alberone. "Lavori in anticipo sui tempi – dicono gli amministratori –. Quelli dettati del Pnrr indicavano la primavera 2026 come termine ultimo, noi la consegniamo alla città nell’estate 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Rigoni, apre la nuova scuola: "Lavori in anticipo sui tempi"

