Riciputi nuovo presidente di Confindustria | Le imprese? Condannate all’innovazione

Mario Riciputi, nuovo presidente di Confindustria Romagna, non ha paura di sfide: "Siamo condannati all’innovazione", afferma con determinazione. In un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale, Riciputi intende guidare il sistema industriale locale verso un futuro più brillante e competitivo, valorizzando il merito e la capacità di adattarsi ai mutamenti. È questa la strada per non rimanere indietro, ma per eccellere in un mondo in continua evoluzione.

"Siamo condannati all'innovazione". Il nuovo presidente di Confindustria Romagna Mario Riciputi, nominato una settimana fa per il quadriennio 2025-2029, lancia così la sfida al sistema industriale locale. Nella giornata di ieri Riciputi ha delineato le priorità del suo mandato in un periodo segnato dalla svolta epocale dell'intelligenza artificiale e dalla necessità di dare il giusto riconoscimento al merito, "per fare ciò che gli altri non fanno". "Abbiamo quasi 900 imprese associate – sottolinea il presidente, che viene dal Cesenate –, oltre 21 miliardi di fatturato aggregato con il 30% destinato alle esportazioni e 44mila dipendenti.

