Un episodio spiacevole che ha coinvolto un giovane di 26 anni, Isam Abida, residente a Morrovalle. La sua condotta scorretta e il comportamento aggressivo hanno portato a una serie di conseguenze legali, dimostrando quanto sia importante mantenere la calma e rispettare le regole anche nei momenti più difficili. Dopo aver riconosciuto l’errore, Abida si è assunto le proprie responsabilità, dimostrando che anche le azioni più sbagliate possono essere corrette con un gesto di maturità.

Infastidisce i clienti di un locale in pieno centro, e quando arriva la polizia insulta gli agenti con frasi volgari e aggressive, opponendo resistenza. Così nei guai è finito un 26enne, Isam Abida, nato a Civitanova ma residente a Morrovalle. Ma il ragazzo ha capito l’errore, si è scusato e ha patteggiato. L’episodio per il quale è finito sotto processo era avvenuto poco più di un anno fa, il 18 maggio 2024, in un locale in corso Dalmazia, non lontano dalla centralissima piazza XX Settembre. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, il 26enne avrebbe offeso due agenti di polizia, che erano intervenuti in seguito a una segnalazione di una persona che disturbava i clienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Molesta i clienti nel locale. E se la prende con la polizia

