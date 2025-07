Ancora guerriglia urbana a Monza La cassa portata via e poi le botte Ragazzini aggrediti dai maranza

Un’ondata di tensione scuote il cuore di Monza: ancora guerriglia urbana, aggressioni e paura nel centro storico. Dopo la rapina di una piccola cassa portatile e le violente botte ai ragazzini, l’episodio di mercoledì notte in piazza Cambiaghi manifesta un problema ormai emergente. La città sembra essere sull’orlo di una crisi che richiede interventi immediati per ristabilire sicurezza e serenità. La domanda è: come può Monza riprendersi da questa spirale di violenza?

Torna l’ allerta maranza nel centro storico monzese, con un’altra aggressione choc a ragazzini dopo la rapina di una piccola cassa portatile da parte di un gruppetto di giovani balordi, che non hanno gradito l’allarme inviato alle forze dell’ordine. L’ennesima scena da guerriglia urbana si è verificata mercoledì notte in piazza Cambiaghi a Monza, dove alcuni bengalesi tra i 16 e i 18 anni sono rimasti lievemente feriti. Tutto è iniziato nella serata quando uno di loro stava svolgendo alcuni esercizi fisici davanti ai giardinetti del Nei di via Enrico da Monza (già saliti alla ribalta delle cronache per numerosi episodi violenti con protagonisti anche minorenni), mentre ascoltava musica tramite la cassa portatile ed è stato avvicinato da un gruppetto di maranza che l’hanno minacciato e gli hanno rapinato la piccola cassa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ancora guerriglia urbana a Monza. La cassa portata via e poi le botte. Ragazzini aggrediti dai maranza

L'amministrazione di Monza ha introdotto gli "Street Tutor", un servizio nato per offrire supporto alla polizia locale e garantire il "rispetto delle regole" in città.

