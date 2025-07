Dai campi ai bar in spiaggia | Il decreto flussi passo avanti Ma vanno rispettati i tempi

Dai campi ai bar in spiaggia, il nuovo decreto flussi rappresenta un importante passo avanti, ma è fondamentale rispettare i tempi stabiliti. Con oltre 500mila quote previste fino al 2028, si apre una finestra di opportunità per lavoratori stagionali e non, tra cui colf, badanti e braccianti agricoli. Per la nostra provincia, si prospetta l’arrivo di 155 nuovi lavoratori nel primo anno, ma la domanda di manodopera resta alta. "Un bel passo avanti", precisa Francesco...

Dopo i 450mila del triennio 2023-2025, il nuovo decreto flussi apre le porte a 164.850 quote per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028. In totale 500mila lavoratori stranieri. Il provvedimento riguarda stagionali e non, colf e badanti. Per il mondo dell’agricoltura della nostra provincia è previsto l’arrivo di 155 braccianti per il primo anno. Ma grande è la fame di braccia nelle campagne. "Un bel passo avanti", precisa Francesco Manca, presidente di Confagricoltura. Una pausa, poi aggiunge: "La direzione è quella giusta, la risposta del governo ad una legittima richiesta che arriva di un settore cruciale per il paese è stata ascoltata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dai campi ai bar in spiaggia: "Il decreto flussi, passo avanti. Ma vanno rispettati i tempi"

