C’è una responsabilità politica ed è del Pd

In un contesto politico segnato da scandali e responsabilità, le parole di Fratelli d’Italia puntano il dito contro il Partito Democratico, sottolineando una colpevolezza che va oltre il piano giudiziario. La questione non è solo chiaro, ma anche cruciale: chi ha realmente il controllo e la responsabilità di quanto accaduto? La risposta potrebbe cambiare il nostro modo di vedere la politica e la giustizia.

"Se è vero che la magistratura ha il compito di accertare cosa sia accaduto sul piano giudiziario è altrettanto vero che la responsabilità politica ha un nome e un cognome: quello del Partito Democratico ". Sul caso Amo Luca Negrini, Elisa Rossini e Ferdinando Pulitanò di Fratelli d’Italia non fanno sconti. "Tutta la filiera del controllo non ha funzionato, a partire dall’amministratore unico Stefano Reggianini, oggi segretario provinciale del PD, fino all’ex direttore Di Loreto, oggi assessore a Carpi – attacca Negrini – Proprio per questo non condividiamo la scelta di Bosi: nulla di personale, e siamo i primi a riconoscere che non ha alcuna implicazione diretta nella vicenda, ma riteniamo che esista un evidente problema di opportunità politica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it