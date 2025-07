Cortisolo alto | come abbassarlo con i cibi giusti

Scopri come abbassare i livelli di cortisolo in modo naturale attraverso i cibi giusti! Stress cronico, insonnia e aumento di peso possono essere contrastati efficacemente con una dieta intelligente. Incorporare alimenti ricchi di triptofano, magnesio e altri nutrienti essenziali può fare la differenza, promuovendo il benessere e un equilibrio ormonale più stabile. Pronto a scoprire i segreti per sentirti meglio? Continua a leggere e cambiare il tuo stile di vita sarà un gioco da ragazzi!

Livelli elevati di cortisolo, spesso legati a stress cronico, possono causare insonnia, aumento di peso addominale, iperglicemia e abbassamento delle difese immunitarie. Intervenire sull’alimentazione è una strategia utile per supportare l’equilibrio ormonale in modo naturale. Tra gli alimenti più efficaci nel ridurre il cortisolo figurano quelli ricchi di triptofano (banane, uova, legumi), magnesio (spinaci, semi di zucca, mandorle), e acidi grassi omega-3 (salmone, sgombro, semi di lino). Anche alimenti ad alto contenuto di polifenoli e antiossidanti, come frutti di bosco, tè verde e cacao amaro, contribuiscono a limitare gli effetti negativi dello stress ossidativo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Cortisolo alto: come abbassarlo con i cibi giusti

Cortisolo alto e stress - Il cortisolo alto, noto come "l'ormone dello stress", può avere effetti devastanti sul nostro benessere.

