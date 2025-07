Sos nelle corsie degli ospedali | Antincendio e prevenzione turni anche di 36 ore filate

In un contesto sempre più complesso come quello ospedaliero, la sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità assoluta. Tuttavia, recenti segnalazioni di turni estenuanti e carenze nei servizi di prevenzione antincendio sollevano gravi dubbi sulla gestione degli appalti nella sanità ferrarese. È fondamentale intervenire subito per garantire ambienti di lavoro sicuri e tutelare chi si prende cura della salute altrui. La sicurezza non è un optional, ma un diritto imprescindibile.

La sicurezza nei luoghi di lavoro è una priorità indiscutibile, specie in ambienti delicati come gli ospedali o le strutture psichiatriche. Lo ricorda con forza Luca Greco, segretario della Filt Cgil, che in una nota denuncia una situazione che solleva interrogativi sulla gestione degli appalti nella sanità pubblica ferrarese. Il caso riguarda il servizio di prevenzione e controllo antincendio affidato, tramite appalto dall’azienda sanitaria locale, alla società Gsa. Un incarico che coinvolge strutture sanitarie strategiche come gli ospedali "Mazzolani-Vandini" di Argenta, "Annunziata" di Cento, l’ospedale del Delta a Lagosanto, la residenza "La Luna" di Ferrara e la Casa di Comunità "Terre e Fiumi" di Copparo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sos nelle corsie degli ospedali: "Antincendio e prevenzione, turni anche di 36 ore filate"

