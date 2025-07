Niente cinema sotto le stelle Zero risposte anche al bando bis | È impossibile sostenere i costi

Un’estate senza cinema sotto le stelle si fa sempre più concreta, lasciando molti appassionati delusi. Nonostante due bandi pubblici e idee come il fossato di Rocca Costanza o il parco di Villa Molaroni, nessuno si è fatto avanti, rendendo improbabile organizzare eventi all’aperto. Tuttavia, Pesaro non rinuncia alla magia del cinema: ogni venerdì sera a piazzale D’Annunzio, una serata gratuita con film per tutti, per continuare a condividere emozioni sotto le stelle.

Sarà un’altra estate senza cinema all’aperto, la terza consecutiva. Anche il secondo bando lanciato dal Comune è andato deserto: dopo l’idea del fossato di Rocca Costanza, era stato proposto il parco di Villa Molaroni: "Ma anche questa volta non si è presentato nessuno – dice il sindaco Biancani -. Non è un dramma: Pesaro è piena di eventi e una serata di cinema ci sarà comunque, il venerdì sera a piazzale D’Annunzio, gratuita con film per bambini. Per quest’estate la chiudiamo qui, ma non è detto che non lo rifaremo. Se per gli esercenti non è più conveniente, proveremo ad organizzarlo da soli: ne ho già parlato con la presidente della Fondazione Nuovo Cinema, Giuliana Gamba". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Niente cinema sotto le stelle. Zero risposte anche al bando bis: "È impossibile sostenere i costi"

