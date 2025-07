wimbledon 2025 bellucci e darderi sognano gli ottavi di finale alcaraz per timbrare il cartellino

Wimbledon 2025 si prepara a regalare emozioni indimenticabili, con giovani promesse come Bellucci e Darderi che sognano gli ottavi di finale, mentre Alcaraz mira a firmare il suo nome nel cartellino del torneo. Nel terzo turno, tra sfide avvincenti e incontri sospesi, il campo di Church Road si anima di attese e speranze. La maturitĂ dei protagonisti si misurerĂ sui prati londinesi, scrivendo un nuovo capitolo di leggenda...

Terzo turno per la parte bassa del tabellone di singolare maschile e per la parte alta del main draw di quello femminile quest’oggi a Wimbledon. Sui prati di Church Road bisognerĂ però anche completare gli incontri che ieri per i limiti di orario imposti sono stati interrotti, ovvero la sfida andata al quinto set tra l’ungherese Marton Fucsovics e l’inossidabile Gael Monfils, mentre a Ben Shelton potrebbe bastare poco per porre la parola fine sul match contro l’australiano Rinky Hijikata, visto che lo statunitense è in vantaggio 6-2 7-5 5-4, con la possibilitĂ di servire per il match. Premesso questo, in casa Italia, si vorrĂ puntare le fiches su chi non si pensava alla vigilia di potesse essere. 🔗 Leggi su Oasport.it