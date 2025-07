Ricci all’attacco di Mancini | Pagato dalla Regione

Da sempre al centro delle polemiche politiche, la Regione Marche finanzia Ricci e si aumenta il tiro contro le accuse di Mancini. L’ex Ct della Nazionale, infatti, sembra essere coinvolto in una strategia di endorsement che non sorprende più di tanto. La scena si fa incandescente, mentre i giochi per il futuro della regione si fanno sempre più intricati. La sfida politica è aperta, e il vero obiettivo è chiaro: conquistare il cuore degli elettori.

L’ex commissario tecnico della Nazionale di calcio Roberto Mancini tifa per Acquaroli alle prossime elezioni regionali? Ebbene, Matteo Ricci va giĂą duro in contropiede: "Prima una campagna di fango squadrista contro di me, piena di notizie false amplificate dai loro giornali e megafoni – ha scritto l’eurodeputato –. Poi, visto che non funzionava, ecco riciclato l’ endorsement di Roberto Mancini. Vi ha sorpreso? A me no. La Regione Marche lo ha profumatamente pagato (un milione di euro dei contribuenti) per fare il testimonial del turismo". Poi anche l’affondo sull’ex commissario tecnico azzurro: "GiĂ tre anni fa contestai quella scelta: un ct che lascia la Nazionale nel momento del bisogno per andare ad allenare l’Arabia Saudita solo per soldi non è il miglior esempio da promuovere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricci all’attacco di Mancini: "Pagato dalla Regione"

In questa notizia si parla di: mancini - ricci - pagato - regione

Non solo Mancini per Acquaroli, anche Calenda molla Ricci. E il Pd riscopre la favola della volpe e l’uva - In un contesto di caos e incertezza, le Marche sembrano essere diventate il palcoscenico di una vera e propria soap politica.

Leggo che l’ex CT della nazionale Roberto #Mancini per le prossime elezioni regionali farà il tifo per #Acquaroli. Sinceramente mi stupirei del contrario, considerato il contratto tra Mancini e la regione #Marche. Sfido chiunque di voi a parlare male di qualcuno Vai su Facebook

Matteo Ricci ricorda a Roberto Mancini: «Pagato un milione di euro per portare turisti dall'Arabia che non si sono visti»; **Marche: Ricci, 'Mancini per Acquaroli? No sorpresa, regione gli ha dato 1 mln euro'**.

Ricci all’attacco di Mancini: "Pagato dalla Regione" - L’eurodeputato mette nel mirino l’allenatore che si è schierato con Acquaroli "Gli hanno dato un milione per fare il testimonial. Da ilrestodelcarlino.it

Ricci (Pd): “Mancini? Per le Marche è stato uno spreco di soldi pubblici” - Il candidato dem contro l'ex ct della Nazionale, che si è schierato con Acquaroli. Riporta ilfoglio.it