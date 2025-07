le stanze di visconti villa erba svela la vita del maestro

Scopri le affascinanti stanze di Visconti a Villa Erba, un viaggio emozionante nella vita e nell’arte del celebre regista. Tra memoria, narrazione e innovazione, le sale storiche si trasformano in un percorso immersivo che svela il genio creativo di Luchino Visconti, figlio di questa dimora storica. Un’occasione unica per immergersi nel mondo del maestro e scoprire le radici della sua straordinaria carriera.

CERNOBBIO (Como) Le sale storiche di Villa Erba si trasformano in un percorso dedicato al regista Luchino Visconti, tra memoria, narrazione e innovazione. A oltre cento anni dalla costruzione della dimora, voluta da Anna Brivio e realizzata tra il 1898 e il 1901 da Luigi Erba, fratello ed erede dell’industriale farmaceutico Carlo Erba, fu per decenni la residenza estiva del figlio Luchino Visconti, che qui trovò rifugio creativo per la sua opera cinematografica negli ultimi anni. Ora il progetto "Le Stanze di Luchino Visconti", intreccia la storia della villa con le vicende di chi l’ha abitata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it