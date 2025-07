inter dumfries e quella clausola da 25 milioni di euro che preoccupa

La questione della clausola rescissoria di Denzel Dumfries sta creando scompiglio tra i tifosi dell’Inter, che temono un possibile addio a condizioni poco favorevoli. Dopo una stagione ricca di sfide e emozioni, questa notizia aggiunge ulteriore tensione in un ambiente già provato dalle polemiche e dai malumori. Ora, l’attenzione è tutta sulla strategia del club e sul futuro del talento olandese, con il rischio di inquietudini che potrebbero influenzare anche le prossime mosse di mercato.

E alla fine ci voleva anche la clausola rescissoria di Denzel Dumfries per non far dormire sonni tranquilli ai tifosi dell' Inter. Un tourbillon di stanchezza, malumori in superficie e polemiche che in casa nerazzurra avrebbero serenamente evitato di affrontare. E invece, al termine di una stagione lunghissima, interminabile (63 partite)